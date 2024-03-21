Суд отменил штраф отцу Миши Бахтина со СМА за пикет у полпредства

Свердловский областной суд отменил отцу Миши Бахтина со СМА штраф за пикет у здания полпредства. Напомним, Дмитрий Бахтин не первый год борется за то, чтобы его сына обеспечили лекарством, в котором ребенку отказывают врачи. Последний раз он выходил на пикет 15 февраля в день приезда Владимира Путина в Екатеринбург. Дмитрий хотел попросить у президента помощи для своего сына.
Но в результате был задержан. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Юрист семьи Юлия Липинская обжаловала постановление. 21 марта Свердловский областной суд прекратил производство по административному делу в отношении Дмитрия Бахтина.
— Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, в начале 2021 года Мише Бахтину поставили укол препарата «Золгенсма», который спас малышу жизнь. Теперь, по словам родителей, ребенку нужны и другие дорогостоящие препараты, такие как «Спинраза» или его аналог «Рисдиплам». Но получить их семье не удается, так как медики не уверены, что после использования «Золгенсма» и другие препараты не навредят малышу. Ранее Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве.