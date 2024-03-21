Суд отменил штраф отцу Миши Бахтина со СМА за пикет у полпредства

Напомним, в начале 2021 года Мише Бахтину поставили укол препарата «Золгенсма», который спас малышу жизнь. Теперь, по словам родителей, ребенку нужны и другие дорогостоящие препараты, такие как «Спинраза» или его аналог «Рисдиплам». Но получить их семье не удается, так как медики не уверены, что после использования «Золгенсма» и другие препараты не навредят малышу. Ранее Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве.