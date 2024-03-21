Водопровод в одном из секторов Кишинёва будет бездействовать целый день: Кому 21 марта придётся запасаться водой

Поставщик сообщает об отключениях, запланированных на четверг, 21 марта 2024 года.
С 09:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
ул. Миорица, 1−3 (с дробями);
ул. Миорица, ⅚.
Потребителей просят обеспечить запасы на этот промежуток времени.
Многие жители Телецентра останутся на целый день без воды.
Поставщик сообщает об отключениях, запланированных на четверг, 21 марта 2024 года.
С 09:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
ул. Миорица, 1−3 (с дробями);
ул. Миорица, ⅚.
Потребителей просят обеспечить запасы на этот промежуток времени.