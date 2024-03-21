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Водопровод в одном из секторов Кишинёва будет бездействовать целый день: Кому 21 марта придётся запасаться водой

Многие жители Телецентра останутся на целый день без воды.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает об отключениях, запланированных на четверг, 21 марта 2024 года.

С 09:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Миорица, 1−3 (с дробями);

ул. Миорица, ⅚.

Потребителей просят обеспечить запасы на этот промежуток времени.

ЖКХ