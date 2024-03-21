Уже вторую смерть крабового короля Олега Кана опровергли. «Доказательства» из Британии не помогли

Ранее о том, что сахалинский бизнесмен умер, заявили его адвокаты. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Объявив о смерти Кана, адвокаты попросили закрыть дело, по которому предпринимателя и группы компаний хотят взыскать более 300 миллиардов рублей, и обнулить долги. Адвокаты заявляли, что кончину бизнесмена доказали источники в Британии, попросив истребовать соответствующую справку, передают РИА Новости. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что факт смерти не подтвержден.
В ведомстве также добавили, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области выдали одинаковые справки: смерть Кана не зарегистрирована, а его родные не обращались с заявлением об этом в регистрирующий орган.
Факт того, что Кан умер, сейчас расценивается как инсценировка. Мотив, сочли в надзорном ведомстве, простой — так, грубо говоря, можно парировать ответственность на государство.
Олег Кан известен тем, что его компании вылавливали большую часть разрешенных к промыслу крабов в Дальневосточном бассейне. В 2014, 2015 и 2017 годах ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс», принадлежащие Олегу Кану, экспортировали биоресурсы в Китай на продажу местным компаниям и подконтрольным дальневосточному бизнесмену по привлекательной (конечно, заниженной) цене.
В 2021 году ФСБ арестовала имущество «крабового короля», среди которого оказались здания Большого и Малого ГУМа. Официально торговые комплексы все еще под арестом.
Более того, как ранее писала «Комсомолка», Олег Кан — фигурант еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Валерия Пхиденко (якобы причастного к покушению на его жизнь). Предприниматель нанял для дела жителя Сахалинской области в качестве пособника.