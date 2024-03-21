Уже вторую смерть крабового короля Олега Кана опровергли. «Доказательства» из Британии не помогли

Более того, как ранее писала «Комсомолка», Олег Кан — фигурант еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Валерия Пхиденко (якобы причастного к покушению на его жизнь). Предприниматель нанял для дела жителя Сахалинской области в качестве пособника.