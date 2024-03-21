«Комфортно будет только ночью»: глава красноярского МВД предсказал рост жестких пробок

«Сегодня наиболее острой является проблема несоответствия пропускной способности уличной сети Красноярска потребностям населения, что приводит к возникновению 8−9-балльных “заторов” в часы пик, мелких ДТП и конфликтов, а также формированию негативного общественного мнения о деятельности органов власти. Если не предпринимать усилий в этом направлении, то через несколько лет, при нынешнем темпе развития города, комфортным для передвижения останется лишь ночное время», — сказал Александр Речицкий.