«Комфортно будет только ночью»: глава красноярского МВД предсказал рост жестких пробок

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий выступил с докладом перед депутатами Законодательного Собрания. Во время выступления он затронул тему состояния улично-дорожной сети.
«Сегодня наиболее острой является проблема несоответствия пропускной способности уличной сети Красноярска потребностям населения, что приводит к возникновению 8−9-балльных “заторов” в часы пик, мелких ДТП и конфликтов, а также формированию негативного общественного мнения о деятельности органов власти. Если не предпринимать усилий в этом направлении, то через несколько лет, при нынешнем темпе развития города, комфортным для передвижения останется лишь ночное время», — сказал Александр Речицкий.
Также Александр Речицкий отметил, что нужно обеспечить доступность будущей станции метро «Высотная».
«Необходимо создать условия для комфортной и безопасной пересадки пассажиров на другие виды общественного транспорта, для чего предлагается реализовать на остановочных пунктах комплекс подземных пешеходных переходов с выходами на разные стороны автодорог, которые одновременно могут быть использованы пешеходами для пересечения проезжей части», — сказал глава регионального МВД.
В числе необходимых мер Александр Речицкий назвал также организацию перехватывающих парковок возле станций метрополитена.