Свежее кино в Хабаровске: новая музыкальная сказка

Отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер и его напарница. Вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с превосходящими силами противника. После ожесточённого боя в живых остаётся лишь сержант Кинни — молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.