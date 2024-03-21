Свежее кино в Хабаровске: новая музыкальная сказка

Новая кинонеделя принесла неплохие фильмы любителям отечественных лент, сказок и боевиков. Порадуются и те, кто любит пощекотать нервы мистическими ужастиками. Есть и подарок детям, причём от мексиканских мультипликаторов. Обо всём по порядку в традиционном обзоре новинок кино по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Летучий корабль», 6+, продолжительность — 100 мин
Фэнтези, Россия, реж.: Илья Учитель.
Премьеру этого фильма несколько раз переносили, потому его можно назвать долгожданным. Режиссёром выступил Илья Учитель сын знаменитого Алексея Учителя. Отец выполнил функции продюсера «Летучего корабля». В основу сюжета лёг одноимённый советский мультфильм 1979 года. Правда, в сюжете появляются новые персонажи. Например, ведьма Леди Джейн.
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.
«Нежный восток», 18+, продолжительность — 104 мин
Драма, США, реж.: Шон Прайс Уильямс.
Фильм Шона Прайса Уильямса «Нежный восток», который в отечественный прокат вышел 21 марта, назвали залихватским роуд-муви. Лиллиан (Талия Райдер) — школьница из Южной Каролины. Вместе с одноклассниками девочка-подросток отправляется на экскурсию в Вашингтон. Вечером после официальной программы с дежурным посещением музеев ребята отправляются в караоке-бар. Пока одноклассники веселятся, у Лиллиан нет настроения. Тут в заведение врывается грабитель, а старшеклассницу через секретный выход выводит случайный знакомый — анархист Кэлеб (Эрл Кейв). Так начинается удивительное приключение школьницы из южного штата по восточному побережью Америки.
«Территория зла», 18+, продолжительность — 113 мин
Боевик, США, реж.: Уильям Юбэнк.
Отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер и его напарница. Вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с превосходящими силами противника. После ожесточённого боя в живых остаётся лишь сержант Кинни — молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.
«Немая жизнь», 18+, продолжительность — 108 мин
Драма, США, реж.: Владислав Козлов.
Голливуд — место дерзких грез и мечтаний всех любителей кино, он полон надежд и печали. Именно здесь на кладбище Hollywood Forever съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда, когда появляется загадочная Женщина в чёрном. Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Женщина хранит секрет на протяжении всей своей жизни, она и сама давно уже стала легендой. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и причем здесь звезда немого кино?
«Лето. Нулевые», 18+, продолжительность — 90 мин
Комедия, Россия, реж.: Сергей Илютин.
Маленький городок на Волге, середина 2000-х. В жизни находчивого Сашки наступает пятнадцатое лето: вновь дурачества с друзьями, вновь походы в местную «игровуху» и первые летние подработки. Всё идёт своим чередом, но Сашка ещё не знает — именно в это лето ему придётся взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.
«Обнажённая муза Пьера Боннара», 18+, продолжительность — 122 мин
Мелодрама, Франция, Бельгия, реж.: Мартен Прово.
Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.
«Крутые яйца: Миссия “Пингвин”, 6+, продолжительность — 91 мин
Мультфильм, Мексика, реж.: Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе.
Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.
«Омен. Непорочная», 18+, продолжительность — 89 мин
Ужасы, Италия, США, реж.: Майкл Мохан.
Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но, похоже, что новая монахиня Сесилия в итальянском монастыре стала второй девственницей, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит мир в вечную тьму.