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В Новосибирской области за год туберкулезом заболели более 80 детей

НОВОСИБИРСК, 21 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области детская заболеваемость туберкулезом снижается. За 2023 год заболели 84 ребенка. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибрато, отвечая на вопрос «ФедералПресс».

Источник: РИА "Новости"

«Детская заболеваемость снизилась на 40%. Если говорить в цифрах, то в 2022 году туберкулезом заболели 130 детей», — рассказала Пятибрато.

Она отметила, что среди подростков заболеваемость немного выше. Анна Пятибрато сообщила, что важно проходить медицинское обследование, особенно тем, кто находится в зоне риска.

«Зона риска — когда человек имеет непосредственный контакт с больным», — уточнила она.

Главврач добавила, что случаи отказа от противотуберкулезной вакцинации сегодня встречаются редко и связаны в основном с противопоказаниями по здоровью.

Напомним, в 2023 году впервые туберкулез в регионе выявили у 1410 взрослых.

здоровье