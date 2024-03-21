В Новосибирской области за год туберкулезом заболели более 80 детей

«Детская заболеваемость снизилась на 40%. Если говорить в цифрах, то в 2022 году туберкулезом заболели 130 детей», — рассказала Пятибрато.
Она отметила, что среди подростков заболеваемость немного выше. Анна Пятибрато сообщила, что важно проходить медицинское обследование, особенно тем, кто находится в зоне риска.
«Зона риска — когда человек имеет непосредственный контакт с больным», — уточнила она.
Главврач добавила, что случаи отказа от противотуберкулезной вакцинации сегодня встречаются редко и связаны в основном с противопоказаниями по здоровью.
Напомним, в 2023 году впервые туберкулез в регионе выявили у 1410 взрослых.