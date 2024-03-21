Юных красноярцев приглашают на «Зарницу 2.0»

Возраст участников от 7 до 17 лет. Каждая команда-отряд должна состоять из 10 человек. В составе должны быть минимум две девочки.​ До 31 марта наставникам необходимо зарегистрировать отряд своего общеобразовательного учреждения на сайте игры, авторизация через портал.​