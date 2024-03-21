Юных красноярцев приглашают на «Зарницу 2.0»

На «Зарнице» ребят ждёт преодоление полосы препятствий, сдача норм ГТО, строевой смотр, тесты на знание истории боевой славы России, проверка навыков оказания первой медицинской помощи.
Возраст участников от 7 до 17 лет. Каждая команда-отряд должна состоять из 10 человек. В составе должны быть минимум две девочки. До 31 марта наставникам необходимо зарегистрировать отряд своего общеобразовательного учреждения на сайте игры, авторизация через портал.
Организаторами мероприятия выступают: центр продвижения молодёжных проектов «Вектор», молодёжный военно-спортивный центром «Патриот» и региональное отделение общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Подробности о «Зарнице 2.0» можно узнать по телефону: 224−07−68, сообщает мэрия.