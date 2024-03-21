Новосибирец разместил фейковую новость об убийстве хаски в Кузбассе

Полицейские начали проверку и попытались найти рядом с селом Журавлево собаку или следы стрельбы в животное, но ничего не нашли. Тогда они связались с автором записи. Он представился несуществующим именем и противоречил сам себе. В итоге мужчина признался, что на самом деле раненую собаку не видел, а фейк разместил, чтобы увидеть реакцию общественности, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.