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Новосибирец разместил фейковую новость об убийстве хаски в Кузбассе

Полиция Кемеровской области нашла автора фейковой новости об убийстве хаски в Промышленновском округе в районе горнолыжного курорта.

Источник: Сиб.фм

Сообщение разместили в городских пабликах. К посту были приложены фотографии собаки с телесными повреждениями. После него в полицию поступило более 30 обращений, где кузбассовцы просили призвать к ответственности стрелка.

Полицейские начали проверку и попытались найти рядом с селом Журавлево собаку или следы стрельбы в животное, но ничего не нашли. Тогда они связались с автором записи. Он представился несуществующим именем и противоречил сам себе. В итоге мужчина признался, что на самом деле раненую собаку не видел, а фейк разместил, чтобы увидеть реакцию общественности, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.

«Собранные полицейскими материалы направлены коллегам в Новосибирскую область для решения вопроса о привлечении автора фейковой новости к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ “Злоупотребление свободой массовой информации”, — отметили в ведомстве.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе агрессивный питбуль напал на женщину с собакой.