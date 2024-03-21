Новосибирец разместил фейковую новость об убийстве хаски в Кузбассе

Сообщение разместили в городских пабликах. К посту были приложены фотографии собаки с телесными повреждениями. После него в полицию поступило более 30 обращений, где кузбассовцы просили призвать к ответственности стрелка.
Полицейские начали проверку и попытались найти рядом с селом Журавлево собаку или следы стрельбы в животное, но ничего не нашли. Тогда они связались с автором записи. Он представился несуществующим именем и противоречил сам себе. В итоге мужчина признался, что на самом деле раненую собаку не видел, а фейк разместил, чтобы увидеть реакцию общественности, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.
«Собранные полицейскими материалы направлены коллегам в Новосибирскую область для решения вопроса о привлечении автора фейковой новости к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ “Злоупотребление свободой массовой информации”, — отметили в ведомстве.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе агрессивный питбуль напал на женщину с собакой.