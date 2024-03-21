На ЮБК появится новая канатная дорога

Глава города осмотрела канатную дорогу и поднялась на ней на плато. Кроме того, на Южнобережном шоссе, в районе поворота к поселку Кореиз 1 мая откроется «welcome-центр». Здесь установят кассы, санузлы, стоянку на 250 автомобилей и парковочные зоны для автобусов, отметила глава Ялты.