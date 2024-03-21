4 млн у известного международного лейбла отсудил битмейкер из Кузбасса

Как сообщает SHOT, более 4 млн рублей за авторские права отсудил 21-летний Климентий Шторц из Кузбасса (он известен как klimonglue) у международного музыкального лейбла Rhymes Music. Причиной стало использование музыки из альбома рэпера SODA LUV, которую не выкупили у композитора перед релизом.
Журналисты пишут, в декабре 2019 года лейбл выпустил альбом «Ничего личного» набиравшего тогда популярность рэпера SODA LUV. В нём было 11 треков, но эксклюзивные права на музыку к шести из них принадлежали klimonglue. Не увидев денег, Климентий отправился в суд.
Спустя четыре года Арбитражный суд отменил апелляцию лейбла и, помимо 4,2 млн рублей за авторские права, назначил возместить музыканту 44 тыс. рублей расходов на госпошлину.
Rhymes Music выпускает релизы таких артистов, как Дора, кис-кис, SQWOZ BAB, Дети Rave и Ганвест. А klimonglue приехал из Осинников в Санкт-Петербург и занимается написанием битов для рэп-артистов.