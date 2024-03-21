4 млн у известного международного лейбла отсудил битмейкер из Кузбасса

Журналисты пишут, в декабре 2019 года лейбл выпустил альбом «Ничего личного» набиравшего тогда популярность рэпера SODA LUV. В нём было 11 треков, но эксклюзивные права на музыку к шести из них принадлежали klimonglue. Не увидев денег, Климентий отправился в суд.