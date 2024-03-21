Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Собянин отметил, что обучение в системе среднего профессионального образования будет ориентироваться на актуальность и востребованность, а также практикоориентированность. Практические занятия студенты будут проходить с первого курса. Также мэр Москвы уточнил, что среди ключевых изменений — обучение под запрос компании-партнеров, которые будут постоянно взаимодействовать с колледжами.