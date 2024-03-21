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Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

В системе среднего профессионального образования будет не менее 70% практики. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Собянин отметил, что обучение в системе среднего профессионального образования будет ориентироваться на актуальность и востребованность, а также практикоориентированность. Практические занятия студенты будут проходить с первого курса. Также мэр Москвы уточнил, что среди ключевых изменений — обучение под запрос компании-партнеров, которые будут постоянно взаимодействовать с колледжами.

До конца года планируют улучшить более 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых. Ученики смогут тренироваться на оборудовании, которое используют на предприятиях в Москве.

Выпускники будут проходить квалификационный экзамен при потенциальных работодателях. При успешной сдаче они могут получить предложение о трудоустройстве.

Для обучения, по словам главы города, привлекают мастеров с профильных предприятий, а преподаватели проходят стажировку, чтобы обновить знания и навыки. В 2024 году более тысячи преподавателей пройдут в этом году стажировки.

Сергей Собянин добавил, что с прошлого года также действует профориентация и протестированные девятиклассников для знакомства с разными процессиями.

Ранее мэр Москвы рассказал, что сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий.

образование