В Хабаровск решительно приходит весна

Наконец, в Хабаровске стало тепло, установились положительные температуры в светлое время суток. Второй день настоящая весна! Ночью еще подмораживает, но это уже не те морозы, которые мы с вами благополучно пережили.
В Хабаровске 22 марта днем +3…+5 градусов, ночью −9…-11 градусов, в Вяземском в светлое время суток еще больше +4…+6 градусов, ночью −11…-13, в Бикине днем +3…+5 на рассвете −9…-11 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
На остальной территории края тоже значительно потеплело. В Советской Гавани днем +4…+6 градусов, ночью −11…-13, в селе имени Полины Осипенко, светлое время +3…+5, хотя ночью еще −10…-12 градусов. В Троицком такие температуры в послеобеденное время +3…+5 градусов, на рассвете столбик термометра опустится до −7…-9 градусов..
В Николаевске-на-Амуре дневной фон температур такой же +3…+5, ночью-14…-16 градусов. В Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур +2…+4 градуса, ночной −11…-13. В Чегдомыне днем почти весна. +1…+3, а ночью -то нешуточные морозы −16…-18 градусов! В северном холодном Чумикане дневной фон +2…+4 ночной −3…-5, но там сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Аяне днем от 0 до −2, ночью −7…-9 градусов. В Охотске дневной фон температур от 0 до −2, ночной −10…-12 градусов.
В народном месяцеслове 22 марта называется днем Сороки, Сорок сороков, Сорок севастийских мучеников. На Сороки — вторая встреча весны. Крестьяне выходили «кликать» ее, этот обряд сопровождался песнями-веснянками. В этот день пекли птичек-жаворонков и раздавали их. Женщины молились сорока мученикам, чтобы муж или сын целыми и невредимыми вернулись с войны.