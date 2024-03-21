В Хабаровск решительно приходит весна

В Николаевске-на-Амуре дневной фон температур такой же +3…+5, ночью-14…-16 градусов. В Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур +2…+4 градуса, ночной −11…-13. В Чегдомыне днем почти весна. +1…+3, а ночью -то нешуточные морозы −16…-18 градусов! В северном холодном Чумикане дневной фон +2…+4 ночной −3…-5, но там сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Аяне днем от 0 до −2, ночью −7…-9 градусов. В Охотске дневной фон температур от 0 до −2, ночной −10…-12 градусов.