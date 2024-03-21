Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб и «Иванушки» выступят на 10-летие парка развлечений в Сочи

В Сочи к юбилею парка запланировали концерт, цирковое представление и новый аттракцион.

Источник: Комсомольская правда

В сочинском парке развлечений готовятся к празднованию 10-летия. Запланированы концерт, цирковой спектакль и открытие нового экстремального аттракциона.

«1 июня парку исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Череда премьер сезона начнется с открытия экстремального аттракциона — 1 мая гости смогут прокатиться на воздушного-гоночном “Соловье-разбойнике”, поднимающем гондолы на 15-ти метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа», — сообщила пресс-служба парка развлечений.

1 и 2 июня на Дне рождении парка выступят Хабиб и «Иванушки Interntional». Ведущими станут блогер Роман Каграманов, а также олимпийские чемпионы, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

12 июня откроют семейную горку «Богатырская застава», которая совместит в себе американские горки и аттракцион с вращением. Его платформа будет двигаться со скоростью до 70 километров в час по 92-метровому пути.

Ранее мы сообщали, что в марте 2024 года на курорте открыли 10 важных объектов социальной инфраструктуры и городского пространства. Среди них скверы, гимназия на 1100 мест, музей, социальные дома и пляжи.

музыка