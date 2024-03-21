Хабиб и «Иванушки» выступят на 10-летие парка развлечений в Сочи

В сочинском парке развлечений готовятся к празднованию 10-летия. Запланированы концерт, цирковой спектакль и открытие нового экстремального аттракциона.
«1 июня парку исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Череда премьер сезона начнется с открытия экстремального аттракциона — 1 мая гости смогут прокатиться на воздушного-гоночном “Соловье-разбойнике”, поднимающем гондолы на 15-ти метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа», — сообщила пресс-служба парка развлечений.
1 и 2 июня на Дне рождении парка выступят Хабиб и «Иванушки Interntional». Ведущими станут блогер Роман Каграманов, а также олимпийские чемпионы, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
12 июня откроют семейную горку «Богатырская застава», которая совместит в себе американские горки и аттракцион с вращением. Его платформа будет двигаться со скоростью до 70 километров в час по 92-метровому пути.
Ранее мы сообщали, что в марте 2024 года на курорте открыли 10 важных объектов социальной инфраструктуры и городского пространства. Среди них скверы, гимназия на 1100 мест, музей, социальные дома и пляжи.