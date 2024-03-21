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Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

Воздух прогреется до +9.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +7°

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +9 градусов, в выходные дожди не ожидаются. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — +6−9, облачно, временами дождь (вероятность — 95%), ветер южный 4−5 м/с. В ночь на пятницу — +3−4.

В пятницу днём — +6−8, облачно, ветер юго-западный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +5−6.

В субботу днём — +8, пасмурно, ветер северный 1−3 м/с. В ночь на воскресенье — +1−3.

В воскресенье днём — +4−6, пасмурно, ветер юго-западный 4−5 м/с. В ночь на понедельник — 2−3.