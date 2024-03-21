Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +9 градусов, в выходные дожди не ожидаются. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +6−9, облачно, временами дождь (вероятность — 95%), ветер южный 4−5 м/с. В ночь на пятницу — +3−4.
В пятницу днём — +6−8, облачно, ветер юго-западный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +5−6.
В субботу днём — +8, пасмурно, ветер северный 1−3 м/с. В ночь на воскресенье — +1−3.
В воскресенье днём — +4−6, пасмурно, ветер юго-западный 4−5 м/с. В ночь на понедельник — 2−3.