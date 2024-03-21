Похолодание со снегом и метелями ожидается в Иркутской области 22 марта

Сибиряки уже привыкли к мартовскому солнцу, которое радовало всех несколько недель. Однако, первый месяц весны очень обманчив. По словам синоптиков, потепление уже в эту пятницу сменится снегом и метелями. Расскажем подробнее о том, какая будет погода в Иркутске 22 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 22 марта 2024
— По области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью в Слюдянском районе сильный снег. Ветер западный 5−10 м/с. Местами усиление ветра до 15−20 м/с, возможны метели. Температура ночью −12…-17 градусов, а при прояснении столбики термометров опустятся до −27 градусов. На севере Катангского района −28…-33 градуса. В южных северо-восточных районах региона ожидается −4…-9 градусов, местами −12…-17 градусов. А днем −1…-6 градусов при ясной погоде и −11…-16 градусов — при облачной, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 22 марта 2024 года будет облачной с прояснениями. В городе ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Ночью порывы до 14 м/с, днем — до 12 м/с. Температура ночью −4…-6 градусов, а днем −2…-4 градуса.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 190-летие службы отмечает коллектив Росгидромета в Иркутской области.