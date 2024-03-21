Похолодание со снегом и метелями ожидается в Иркутской области 22 марта

Сибиряки уже привыкли к мартовскому солнцу, которое радовало всех несколько недель. Однако, первый месяц весны очень обманчив. По словам синоптиков, потепление уже в эту пятницу сменится снегом и метелями. Расскажем подробнее о том, какая будет погода в Иркутске 22 марта 2024 года.