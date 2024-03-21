Снежный циклон идет на Приморье: Кубай рассказал, когда начнутся осадки

Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, на юге края и во Владивостоке в субботу ночью и в первой половине дня будет идти мокрый снег, который будет распространяться по территории края с юга на север и с запада на восток. В связи с плюсовыми температурами выпавший снег будет сразу же таять.