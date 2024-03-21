Снежный циклон идет на Приморье: Кубай рассказал, когда начнутся осадки

«Завтра днем атмосферное давление будет падать, к вечеру с приближением циклона юго-запад накроет облачность, начнутся осадки. С циклоном придет теплая воздушная масса, воздух прогреется до +2…+9 °С», — сообщает Примпогода.
Во Владивостоке 22 марта ожидается переменная облачность. Утром будет дуть юго-восточный ветер. Ближайшей ночью похолодает до −5…-2 градусов, а днем будет в пределах +2…+5 градусов.
Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, на юге края и во Владивостоке в субботу ночью и в первой половине дня будет идти мокрый снег, который будет распространяться по территории края с юга на север и с запада на восток. В связи с плюсовыми температурами выпавший снег будет сразу же таять.
Напомним, в выходные в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды. На севере края ударит до −16 мороза.