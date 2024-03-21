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Снежный циклон идет на Приморье: Кубай рассказал, когда начнутся осадки

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта, ФедералПресс. В пятницу, 22 марта, погода в Приморье начнет ухудшаться к вечеру. Регион окажется во власти нового циклона.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 45% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

«Завтра днем атмосферное давление будет падать, к вечеру с приближением циклона юго-запад накроет облачность, начнутся осадки. С циклоном придет теплая воздушная масса, воздух прогреется до +2…+9 °С», — сообщает Примпогода.

Во Владивостоке 22 марта ожидается переменная облачность. Утром будет дуть юго-восточный ветер. Ближайшей ночью похолодает до −5…-2 градусов, а днем будет в пределах +2…+5 градусов.

Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, на юге края и во Владивостоке в субботу ночью и в первой половине дня будет идти мокрый снег, который будет распространяться по территории края с юга на север и с запада на восток. В связи с плюсовыми температурами выпавший снег будет сразу же таять.

Напомним, в выходные в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды. На севере края ударит до −16 мороза.