Собчак высказалась о спорах с мужем

Подписчик задал Собчак вопрос, обсуждает ли телеведущая политику с мужем. Она ответила утвердительно и добавила, что иногда на этой почве у них происходят споры. При этом ведущая подчеркнула, что не считает подобное выяснение отношений агрессией.