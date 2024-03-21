Защита интеллектуальной собственности в Узбекистане усиливается

Проект закона вносит изменения и дополнения в порядок взыскания ущерба, причиненного незаконным использованием интеллектуальной собственности, а также внедряет новые процедуры, которые повысят заинтересованность правообладателя.
По мнению депутатов, принятие законопроекта совершенствует систему защиты прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц, повысит качество профилактики правонарушений в данной сфере, а также сократит количество правонарушений и усилит защиту интеллектуальной собственности.