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Защита интеллектуальной собственности в Узбекистане усиливается

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты Олий Мажлиса 20 марта приняли законопроект по усилению правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. Он сократит число правонарушений и усилит защиту интеллектуальной собственности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Проект закона вносит изменения и дополнения в порядок взыскания ущерба, причиненного незаконным использованием интеллектуальной собственности, а также внедряет новые процедуры, которые повысят заинтересованность правообладателя.

По мнению депутатов, принятие законопроекта совершенствует систему защиты прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц, повысит качество профилактики правонарушений в данной сфере, а также сократит количество правонарушений и усилит защиту интеллектуальной собственности.