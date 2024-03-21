Первый в этом году мопедист из Приморья попал в ДТП

38-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Ractis, припаркованный у спорткомплекса «Фетисов Арена» в пригороде Владивостока. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мужчина получил черепно-мозговую травму.
Невнимательность и полученные повреждения не освобождают водителя двухколёсного транспорта от административной ответственности за совершенные правонарушения. На него были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26.
К тому же водитель нарушил ст. 12.6 «Управление мотоциклом или мопедом без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах». За это его ждёт штраф в одну тысячу рублей.
И наконец, мопедисту предстоит возместить материальный ущерб, который он причинил владельцу легкового автомобиля.