Первый в этом году мопедист из Приморья попал в ДТП

38-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Ractis, припаркованный у спорткомплекса «Фетисов Арена» в пригороде Владивостока. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мужчина получил черепно-мозговую травму.

Невнимательность и полученные повреждения не освобождают водителя двухколёсного транспорта от административной ответственности за совершенные правонарушения. На него были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26.

Судя по приведённым пресс-службой данным, гражданин не имел водительского удостоверения на управление мопедом. Кроме того он отказался по требованию полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это мужчину могут подвергнуть административному аресту от десяти до пятнадцати суток или штрафу в размере тридцати тысяч рублей.