Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в этом году мопедист из Приморья попал в ДТП

Водитель получил черепно-мозговую травму, нарушил несколько правил ДД и помял чужую машину.

Источник: ГУ МВД

38-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Ractis, припаркованный у спорткомплекса «Фетисов Арена» в пригороде Владивостока. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мужчина получил черепно-мозговую травму.

Невнимательность и полученные повреждения не освобождают водителя двухколёсного транспорта от административной ответственности за совершенные правонарушения. На него были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26.

Судя по приведённым пресс-службой данным, гражданин не имел водительского удостоверения на управление мопедом. Кроме того он отказался по требованию полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это мужчину могут подвергнуть административному аресту от десяти до пятнадцати суток или штрафу в размере тридцати тысяч рублей.

К тому же водитель нарушил ст. 12.6 «Управление мотоциклом или мопедом без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах». За это его ждёт штраф в одну тысячу рублей.

И наконец, мопедисту предстоит возместить материальный ущерб, который он причинил владельцу легкового автомобиля.