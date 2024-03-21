«Думала, что и меня загрызут»: в Красноярском крае стая бездомных псов оставила без овец и кур небольшое село

— Они сытые, что только у меня овец сожрали? У всех все тащат, где что-то плохо лежит. У нас соседи, кто держал коз и овец, все продали. Потому что скот летит только так. Ни одной курицы тоже по деревне не ходит. У всех все замуровано. Смысл держать? Для кого? Для бездомных собак?