«Думала, что и меня загрызут»: в Красноярском крае стая бездомных псов оставила без овец и кур небольшое село

В Красноярском крае бездомные собаки терроризируют небольшое село Верх-Амонаш в Канском районе. Местные жители рассказали «КП-Красноярск», что домашний скот уже мало кто держит. Псы ведут себя, как хозяева, насмерть давят кур, коз и овец.
Случаев нападения на людей еще не было, но кто знает, что будет дальше? Верх-Амонаш находится в часе езды от Филимоново, где недавно бездомная собака укусила ребенка за лицо.
«Комсомолка» разбиралась, насколько остро проблема безнадзорных животных стоит в Красноярском крае и что с этим можно сделать.
Оставили сельчан без домашнего скота
Верх-Амонаш находится в трех часах езды от Красноярска. Это небольшое село, где проживает около 800 человек. Однако о тихой деревенской жизни люди уже забыли. Пару лет назад в селе начали плодиться бездомные псы. Сейчас по улицам рыскает стая из семи собак.
— Летом поехала на машине за грибами. Смотрю, эта стая бежит. Собаки — выше колена ростом. Я из машины не стала выходить. Думаю, ну его, загрызут меня тут и никто не найдет, — рассказала жительница села Инга (имя изменено).
И ладно бы просто выглядели угрожающе, но самая главная беда, что псы нападают на домашний скот. Куриц, коз и овец загрызают насмерть.
— Сожрали у меня на прошлой неделе четыре овцы. Сделали подкоп, залезли в загон. Насмерть задрали! Они дикие! К ним невозможно подойти, а в огороде я их вижу практически каждый день. Отгоняю подручными средствами.
По словам местных жителей, домашний скот сейчас почти никто не держит.
— Они сытые, что только у меня овец сожрали? У всех все тащат, где что-то плохо лежит. У нас соседи, кто держал коз и овец, все продали. Потому что скот летит только так. Ни одной курицы тоже по деревне не ходит. У всех все замуровано. Смысл держать? Для кого? Для бездомных собак?
Вопрос, как бороться с агрессивно настроенными животными, сейчас главный. Ответа на него у самих жителей нет.
— Мне жалко собак, но их хочется убить.
Впрочем, такой опции в законе нет. Адвокат Николай Алмаев рассказал, что жителям надо настойчиво обращаться в местный сельсовет. Для большей убедительности надо приложить фото или видео. Далее это обращение чиновники обязаны передать на уровне районной администрации. И уже там принимается решение об отлове псов.
— Полиция здесь не при чем. Это не правонарушение. Обратиться можно только к властям, чтобы они приняли меры. Если есть фото или видео — это всегда убедительнее. Если к заявлению предоставляются какие-то доказательства зафиксированные, конечно, это лучше, — заявил член Первой Красноярской коллегии адвокатов Николай Алмаев.
Примут ли в Красноярском крае закон об эвтаназии?
Этот вопрос звучит все громче. Особенно в контексте истории из села Филимоново. Это тоже Канский район. Там 18 марта бездомный пес напал на 10-летнего мальчика. Ребенок ждал родителей у школы, но в этот момент на него накинулась собака. Она повредила мальчику глаз. Школьника пришлось вести на операцию в Красноярск.
После этого глава Канского района Александр Заруцкий в своих социальных сетях обратился к жителям района. Он написал, что если люди увидят бездомную собаку на улице в своем населенном пункте, то надо обратиться в администрацию или сельсовет. Обязательно.
В Роспотребнадзоре озвучили статистику по Красноярскому краю за 2023 год. По данным ведомства, за медицинской помощью из-за укусов обратились 4 175 жителей. Около 1,5 тысяч обращений — это дети. По сравнению с предыдущим годом, обращений стало больше на 9,2%.
Что проблему надо решать — понятно всем. Вопрос в способе. Эвтаназия, как один из вариантов, уже прозвучала. И говорят об этом на уровне краевой власти.
— Жизнь и здоровье людей нельзя ставить ниже жизни животных. И необходимо определять период, в который животное можно пристроить в добрые руки, по окончании которого, как бы не было это прискорбно, животных нужно утилизировать. И главный мой аргумент — нападение бездомных животных на людей, — написала депутат Заксобрания края Елена Пензина.
Опыт других регионов
На данный момент, закон об эвтаназии собак принят в шести российских регионах. Первыми на такой шаг пошли в Бурятии. Главный аргумент «за» — безопасность жителей. В январе 2024 года в одном из самых больших республиканских приютов усыпили 18 собак. После чего зоозащитники стали массово вывозить псов в другие регионы. В том числе, в Красноярский край.
Волонтеры объясняли «Комсомолке», приняли такое решение потому что не смогли пройти мимо. По их мнению, это спасение животных. Ведь в Улан-Удэ им грозило усыпление. Один из возникших вопросов, а не окажутся ли собаки из Бурятии на улицах в Красноярске? Ответ однозначный — нет. Судьбу всех собак из Улан-Удэ, пристроенных в Красноярске, волонтеры отслеживают лично и всегда находятся на связи с их новыми хозяевами. Всего к нам в регион привезли около 100 собак из Бурятии.
Еще одним регионом, где узаконили эвтаназию, стала Тува. В день, когда местный парламент принял соответствующий закон, редакция «Комсомолки» связывалась с местными зоозащитниками. Они заявляли, что не понимают, как все это будет работать. По их мнению, эвтаназия — это уже крайний шаг и проблему надо решать по-другому. К примеру, проводить больше разъяснительной работы с жителями или вводить штрафы для тех, кто выкидывает собак на улицу.
Если возвращаться к Красноярскому краю, все признают, проблема есть. Осталось только найти решение, но каким бы оно не было — вряд ли оно устроит все стороны.