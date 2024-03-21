Променад на Красрабе планируют достроить к концу лета 2024 года

В Красноярске планируют к концу лета 2024 года достроить променад на Красрабе.
Об этом рассказал мэр Красноярска Владислав Логинов на выездном совещании в Свердловском районе.
— Дошли практически до цирка. Я думаю, что в этом году будет логического завершение очередного этапа. Считаю, что это неплохое место для променада и прогулки горожан, — отметил Логинов.
Представители мэрии встретились с местными жителями и застройщиком. Горожане пожаловались, что в округе все забито машинами и не хватает парковочных мест, также им хотелось, чтобы памятное место на променаде стало более заметным для автомобилистов и пешеходов.
Владислав Логинов выслушал просьбы и заверил, что при благоустройстве территории все пожелания жителей будут учтены.
— Продлим пешеходную зону в сторону цирка на 560 метров, чтобы у жителей было больше возможностей для комфортных прогулок и отдыха, — подчеркнул глава города.
Напомним, что в июне прошлого года рабочие начали монтаж дорожек и освещения. С благоустройством променада в привели в порядок и прилегающие пространства, например, двор дома № 166 на пр. им. газеты «Красноярский рабочий».