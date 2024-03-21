Полицейских из Братска наградили за высокие показатели в работе

В Братске полицейским вручили награды за высокие показатели в работе. Об этом сообщают в МУ МВД России «Братское».
— Церемонию приурочили к празднованию 87-летию со дня образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в системе МВД, — говорят в ведомстве.
Приказом главного управления МВД России по Приангарью нагрудными знаками «За отличие в службе» второй степени поощрили двух капитанов полиции. Почетной грамотой наградили майора полиции, а лейтенанту объявили благодарность начальника управления.
— Спасибо вам за образцовое исполнение должностных обязанностей. Продолжайте повышать свой профессионализм. Желаю вам благополучия, успеха и крепкого здоровья, — говорит временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Братское» полковник внутренней службы Сергей Церкевич.