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Полицейских из Братска наградили за высокие показатели в работе

Церемонию приурочили к 87-летию подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Источник: Комсомольская правда

В Братске полицейским вручили награды за высокие показатели в работе. Об этом сообщают в МУ МВД России «Братское».

— Церемонию приурочили к празднованию 87-летию со дня образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в системе МВД, — говорят в ведомстве.

Приказом главного управления МВД России по Приангарью нагрудными знаками «За отличие в службе» второй степени поощрили двух капитанов полиции. Почетной грамотой наградили майора полиции, а лейтенанту объявили благодарность начальника управления.

— Спасибо вам за образцовое исполнение должностных обязанностей. Продолжайте повышать свой профессионализм. Желаю вам благополучия, успеха и крепкого здоровья, — говорит временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Братское» полковник внутренней службы Сергей Церкевич.