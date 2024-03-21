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Разработка национальных нормативов по воздуху продолжается

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Фонд Zamin и Агентство гидрометеорологической службы при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) провели круглый стол, посвященный разработке национальных нормативов по качеству воздуха в Узбекистане, — сообщил корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в фонде, Узгидромет совместно с Минздравом отчитались о текущих результатах работы по разработке нормативов. Объединение усилий Министерства здравоохранения, Узгидромета и экспертов ЮНЕП, ВОЗ, ЕЭК ООН, Финского метеорологического института должно ускорить их внедрение.

Качество атмосферного воздуха в Ташкенте контролирует Агентство гидрометеорологической службы при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Отслеживаются такие показатели, как пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, фтороводород, аммиак, формальдегид, тяжелые металлы, мелкие частицы PM10 и PM2,5.

Информация о загрязнении атмосферы интегрирована на сайте Министерства экологии, а также представлена на сайте IQAirи на платформе Узгидрометаmonitoring.meteo.uz.

Напоминаем: в марте неоднократно фиксировалось сложное положение дел с воздухом в Ташкенте.

В числе основных источников РМ2,5 в атмосфере Минэкологии республики называет автотранспорт, вырубку деревьев, стройки в городе, использование мазута и угля.

экология