Разработка национальных нормативов по воздуху продолжается

Как сообщили в фонде, Узгидромет совместно с Минздравом отчитались о текущих результатах работы по разработке нормативов. Объединение усилий Министерства здравоохранения, Узгидромета и экспертов ЮНЕП, ВОЗ, ЕЭК ООН, Финского метеорологического института должно ускорить их внедрение.