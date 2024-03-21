Что за светофоры с белой машиной появились в Москве и зачем они нужны?

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тестирует новый светофор. Он предупреждает пешеходов о приближении машины из-за поворота.
Их введение должно уменьшить количество ДТП между водителями и пешеходами. При классических светофорах, когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих авто, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать машина.
Пока новые светофоры установили по пяти адресам:
- пересечение 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта;
- пересечение Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея (Зеленоград);
- пересечение Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград);
- пересечение улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда;
- пересечение улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5286.
Тестирование продлится до 1 сентября 2024 года, сообщили aif.ru в ЦОДД.
Автоэксперт Максим Егоров рассказал aif.ru, что опыт от работы таких светофоров уже очень позитивен: «Дополнительная норма здесь не является лишней, потому что пешеход будет понимать, что на определенной дороге водитель может повернуть, даже если зеленый свет горит для пешехода. Такая инициатива приведет к тому, что ДТП между водителями и пешеходами, наездов на людей и конфликтных ситуаций будет меньше. Этот эксперимент будет как минимум нелишним».
«Понятно, что пешеход в рамках своей пешей зоны в плане перемещения по дорожному полотну имеет абсолютный приоритет. Опять же, если он ничего не нарушает: переходит дорогу на пешеходном переходе и прочее. Но зачастую пешеходы теряют бдительность, приобретают какой-то фактор бессмертия, считают, что водители всегда их видят и могут резко остановиться. Они очень сильно удивляются, почему автомобилист не сделал пешеходу приоритет. Но часто этого сделать не получается, так как не видно, как он переходит дорогу в неположенном месте», — добавил Егоров.
Кстати, как сообщили в пресс-службе ЦОДД, новый светофор полностью производят в России.