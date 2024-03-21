Что за светофоры с белой машиной появились в Москве и зачем они нужны?

«Понятно, что пешеход в рамках своей пешей зоны в плане перемещения по дорожному полотну имеет абсолютный приоритет. Опять же, если он ничего не нарушает: переходит дорогу на пешеходном переходе и прочее. Но зачастую пешеходы теряют бдительность, приобретают какой-то фактор бессмертия, считают, что водители всегда их видят и могут резко остановиться. Они очень сильно удивляются, почему автомобилист не сделал пешеходу приоритет. Но часто этого сделать не получается, так как не видно, как он переходит дорогу в неположенном месте», — добавил Егоров.