Глава МВД по Красноярскому краю предложил новый способ борьбы с мошенниками

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ограничить внесение денег через банкоматы для борьбы с телефонными мошенниками. Такое предложение он сделал 21 марта на сессии краевого Законодательного Собрания.
Глава краевой полиции отметил, что телефонные мошенники ежедневно атакуют жителей Красноярского края и заставляют доверчивых сибиряков переводить преступникам деньги путём внесения наличных средств через банкоматы. В связи с этим Александр Речицкий предложил ограничить сумму пополнения.
«Полностью поддерживаю. Наличные в 2024 году — это вообще крайне сомнительная история. Если тебе нечего скрывать, зачем тебе пачки налички? Чем быстрее мы полностью откажемся в расчётах от наличных денег, тем быстрее победим низовую коррупцию».
Кроме того, глава краевой полиции Речицкий предложил банкам, операторам связи и администраторам соцсетей давать быстрее полиции доступ к данным, в том числе тайным.
Напомним, по данным прокуратуры, с начала 2024 года телефонные мошенникики украли более 545 млн рублей у жителей Красноярского края.