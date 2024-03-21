Глава МВД по Красноярскому краю предложил новый способ борьбы с мошенниками

«Полностью поддерживаю. Наличные в 2024 году — это вообще крайне сомнительная история. Если тебе нечего скрывать, зачем тебе пачки налички? Чем быстрее мы полностью откажемся в расчётах от наличных денег, тем быстрее победим низовую коррупцию».