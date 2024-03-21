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Глава МВД по Красноярскому краю предложил новый способ борьбы с мошенниками

Начальник краевого управления МВД предложил ограничить внесение денег через банкоматы, чтобы бороться с телефонными мошенниками.

Источник: Правительство Красноярского края

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ограничить внесение денег через банкоматы для борьбы с телефонными мошенниками. Такое предложение он сделал 21 марта на сессии краевого Законодательного Собрания.

Глава краевой полиции отметил, что телефонные мошенники ежедневно атакуют жителей Красноярского края и заставляют доверчивых сибиряков переводить преступникам деньги путём внесения наличных средств через банкоматы. В связи с этим Александр Речицкий предложил ограничить сумму пополнения.

Идею о поддержал депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов. Своим мнением он поделился в соцсетях.

«Полностью поддерживаю. Наличные в 2024 году — это вообще крайне сомнительная история. Если тебе нечего скрывать, зачем тебе пачки налички? Чем быстрее мы полностью откажемся в расчётах от наличных денег, тем быстрее победим низовую коррупцию».

Кроме того, глава краевой полиции Речицкий предложил банкам, операторам связи и администраторам соцсетей давать быстрее полиции доступ к данным, в том числе тайным.

Напомним, по данным прокуратуры, с начала 2024 года телефонные мошенникики украли более 545 млн рублей у жителей Красноярского края.