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Нижегородский умелец собрал «Мотопса» для целей СВО

Машина может перевозить раненых бойцов и различные грузы.

Источник: соцсети

Житель Арзамаса собрал «Мотопса» для бойцов СВО, сообщает нижегородский «Народный фронт». Двухмоторная машина собрана на базе мотовездехода. Функция дистанционного управления позволяет безопасно доставлять грузы в труднодоступные места и даже эвакуировать раненых бойцов. Также механическим псом можно управлять напрямую.

— Народный Фронт доставил первого «Мотопса» подразделению штурмовиков в ЛНР. Теперь ждём испытаний на боевом задании, — говорится в сообщении.

Машине предстоит пройти полевые испытания, после которых станет ясно, в каких ситуациях ее лучше применять, насколько велик спрос на подобные изобретения.

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