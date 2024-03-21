Нижегородский умелец собрал «Мотопса» для целей СВО

Житель Арзамаса собрал «Мотопса» для бойцов СВО, сообщает нижегородский «Народный фронт». Двухмоторная машина собрана на базе мотовездехода. Функция дистанционного управления позволяет безопасно доставлять грузы в труднодоступные места и даже эвакуировать раненых бойцов. Также механическим псом можно управлять напрямую.