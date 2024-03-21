На трассе М-4 «Дон» может возникнуть коллапс из-за реконструкции

Для трассы М-4 "Дон’разработают альтернативную схему движения на время её ремонта. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. На федеральной трассе скоро начнут проводить ремонтные работы. Из-за этого могут возникнуть многокилометровые пробки. Ситуацию также может усугубить предстоящий сезон отпусков.