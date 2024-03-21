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На трассе М-4 «Дон» может возникнуть коллапс из-за реконструкции

Чтобы избежать заторы, власти намерены организовать альтернативные схемы движения.

Для трассы М-4 "Дон’разработают альтернативную схему движения на время её ремонта. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. На федеральной трассе скоро начнут проводить ремонтные работы. Из-за этого могут возникнуть многокилометровые пробки. Ситуацию также может усугубить предстоящий сезон отпусков.

Чтобы избежать заторы, губернатор Василий Голубев и «Автодор» решили: на М-4 «Дон» нужно организовать альтернативные схемы движения.

Глава региона отметил, что дефекты на М-4 «Дон» необходимо устранять в кратчайшие сроки.

«Это федеральная трасса, но все водители считают, что едут по дороге Ростовской области», — добавил он.