Названа дата закрытия на реконструкцию красноярского «Мемориала Победы»

Команда музея подготовила программу мероприятий для красноярцев до конца марта. Чтобы успеть охватить максимальное число желающих посетить его до модернизации, изменен график работы. Так рабочим днем станет вторник, 26 марта, а 28 и 30 марта время работы продлено до 20:00. В старой экспозиции пройдут сборные обзорные экскурсии и особенные тематические экскурсии с мастер-классами. Горожан приглашают посетить День музейных настольных игр 28 марта, просмотр и обсуждение художественного фильма «Повесть о настоящем человеке» 30 марта. Также до закрытия музея каждый день будет работать площадка по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны «Судьба солдата». Подробная программа мероприятий опубликована в соцсетях и на сайте музея.