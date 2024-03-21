Названа дата закрытия на реконструкцию красноярского «Мемориала Победы»

Работы начнутся в ближайшее время. Музей закроют для посетителей 31 марта, сообщили в мэрии.
Во время модернизации обновят покрытие площади, оборудуют парковку и лестницу к зданию. Вечный огонь перенесут и оснастят современными коммуникациями. На площади появится новая уличная мебель, освещение, звуковое оборудование.
У здания музея заменят фасад, входные двери и окна, внутри отремонтируют залы и другие помещения, обустроят гардероб, санузел с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, появится новая система вентиляции.
Команда музея подготовила программу мероприятий для красноярцев до конца марта. Чтобы успеть охватить максимальное число желающих посетить его до модернизации, изменен график работы. Так рабочим днем станет вторник, 26 марта, а 28 и 30 марта время работы продлено до 20:00. В старой экспозиции пройдут сборные обзорные экскурсии и особенные тематические экскурсии с мастер-классами. Горожан приглашают посетить День музейных настольных игр 28 марта, просмотр и обсуждение художественного фильма «Повесть о настоящем человеке» 30 марта. Также до закрытия музея каждый день будет работать площадка по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны «Судьба солдата». Подробная программа мероприятий опубликована в соцсетях и на сайте музея.
В мэрии отметили, что подрядчик «ПромСтройИнвест» специализируется на реконструкции и капитальном ремонте зданий, строительстве дорог и имеет опыт работы над объектами культуры в Красноярском крае. В частности, специалистами этой компании был создан Центр культурного развития в Минусинске и открывшийся в марте этого года культурно-просветительский центр «Казачинский» в Казачинском.