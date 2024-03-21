378 несанкционированных свалок ликвидировали с начала года в Иркутске

378 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года. При этом вывезли 930 тонн мусора. Об этом сообщают в администрации города.
— Такие свалки образуются во дворах многоквартирных домов около контейнерных площадок. Здесь допускают складирование строительного мусора, веток и подобного, что не относится к твердом коммунальным отходам. Для их вывоза нужно заключать отдельный договор с региональным оператором, — отметил глава Свердловского округа Антон Медко.
Кроме того, несанкционированные свалки образуются в лесных массивах и вдоль берега. Работы по их устранению проводят обычно во время городских субботников — весной и осенью.
В 2023 году на территории столицы Приангарья ликвидировали 2 588 свалок общим весом около 18 тысяч тонн.
Также в администрации напоминают, что дворы ежедневно убирают не менее 850 дворников. Они следят за состоянием контейнерных площадок, дорожек, тротуаров и проездов.