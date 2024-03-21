378 несанкционированных свалок ликвидировали с начала года в Иркутске

— Такие свалки образуются во дворах многоквартирных домов около контейнерных площадок. Здесь допускают складирование строительного мусора, веток и подобного, что не относится к твердом коммунальным отходам. Для их вывоза нужно заключать отдельный договор с региональным оператором, — отметил глава Свердловского округа Антон Медко.