Защита Сергея Натарова хочет допросить сотрудников красноярской поликлиники из-за медзаключения

Адвокат Александр Хропот напомнил, что здоровье Сергея Натарова проверяли в красноярской поликлинике № 7. Первое заключение уже было оспорено в суде, который признал, что оно содержало нарушения. В итоге депутата отправили на повторное освидетельствование. Но и второй документ вызывает сомнения. Защита пояснила, что в первом и втором заключениях указан один и тот же врач, но его подписи разнятся.