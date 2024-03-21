Защита Сергея Натарова хочет допросить сотрудников красноярской поликлиники из-за медзаключения

Адвокат Александр Хропот напомнил, что здоровье Сергея Натарова проверяли в красноярской поликлинике № 7. Первое заключение уже было оспорено в суде, который признал, что оно содержало нарушения. В итоге депутата отправили на повторное освидетельствование. Но и второй документ вызывает сомнения. Защита пояснила, что в первом и втором заключениях указан один и тот же врач, но его подписи разнятся.
«Мы просим признать заведомую незаконность медосвидетельствования, проведенного Красноярской городской поликлиникой № 7. Будем настаивать, чтобы в ходе судебного заседания каждый из лиц, подписавших заключение, был допрошен с выяснением подлинности проставленной им подписи и разъяснением уголовной ответственности за подписание заведомо незаконных документов, а также за халатное отношение к должностным обязанностям, которые могут повлечь критические последствия для здоровья Сергея Васильевича», — пояснил Александр Хропот.
Напомним, защита неоднократно ходатайствовала об освобождении Сергея Натарова из-под стражи по состоянию здоровья. Обследование подтвердило у него наличие трех серьезных заболеваний, причем даже одного из них хватило бы для того, чтобы освободить его из СИЗО — такое основание указано в постановлении правительства РФ и подтверждено письмом Минздрава РФ, которое защита передала суду.