В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках

Накануне Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об основах туристской деятельности», согласно которому с 1 июня 2024 года изменятся правила аттестации инструкторов-проводников, ужесточатся требования к их аттестации и контроль за работой. Также документ призван определить виды туристических маршрутов, прохождение которых требует профессионального сопровождения, и определяет полномочия органов власти разных уровней в сфере туризма.
«Это один из долгожданных законов, который связан с улучшением качества обслуживания, с увеличением безопасности на маршрутах. Для Крыма это более чем актуально. Мы ждем также ратификации закона об экскурсоводах и их аттестации, а также ряда других законопроектов, которые давно назрели в сфере туризма», — заявил Волченко.
Как разъяснили в минкурортов, контроль за проводниками и гидами будут осуществлять региональные органы власти, за исключением случаев, когда маршруты, по которым передвигаются проводники, проходят по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
«На ООПТ контролировать проводников и гидов будут учреждения, которые сейчас следят за использованием этих земель по назначению. В настоящее время отсутствует система контроля за деятельностью инструкторов-проводников», — уточнили в министерстве.
Также пока не установлен и обязательный порядок уведомления МЧС о выходе на маршрут. Теперь это станет требованием к проводникам.
«Закон обязует проводников уведомлять о том, что они выходят на маршрут, и о том, что они вернулись, территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали», — сообщили в профильном министерстве.
Порядок отнесения маршрутов к категориям сложности и опубликования сведений о таких маршрутах утвердит Минэкономразвития России. Такой документ обяжет организации, планирующие выходы на сложные маршруты, провести классификацию по сложности и определить основные параметры прохождения по ним. В настоящее время порядок определения сложности туристских маршрутов отсутствует, уточнили в ведомстве.
Согласно закону, аттестацию гидов будут проводить организации, перечень которых определяет правительство РФ. В первую очередь в него включаются общероссийские спортивные федерации, имеющие значимый опыт подготовки проводников, и представители МЧС России.