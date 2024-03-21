В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках

«Это один из долгожданных законов, который связан с улучшением качества обслуживания, с увеличением безопасности на маршрутах. Для Крыма это более чем актуально. Мы ждем также ратификации закона об экскурсоводах и их аттестации, а также ряда других законопроектов, которые давно назрели в сфере туризма», — заявил Волченко.