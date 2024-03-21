Щепкинскую и Родионовскую развязки в Ростовской области достроят в 2024 году

В 2024 году в Ростовской области планируют сдать Щепкинскую и Родионовскую развязки, которые войдут в состав Ростовского транспортного кольца (РТК). Об этом сообщили в группе VK донского Минтранса.
— Двухуровневые развязки распределят автотрафик на два потока. Фуры должны двигаться между двумя трассами Р-280 «Новороссия» и М-4 «Дон», а водителям легковушек будет удобно съезжать в прилегающие поселки и Ростов-на-Дону, — уточнили власти.
Также сейчас в рамках создания Ростовского транспортного кольца ведется строительство 12-километровой «Западной хорды». На первом этапе работ, в 2024 году, возведут четыре развязки и пять путепроводов. Полностью готовый объект должны сдать в 2025 году.
Напомним, Ростовское транспортное кольцо — масштабный инфраструктурный проект. Общая протяженность РТК составит более 110 км, в состав войдут 12 автодорог.