Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде: схема движения, сроки и пути объезда

На ремонт старого Борского моста потратят 2,4 млрд рублей, средства выделят из регионального бюджета. При этом министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима в ноябре на публичных слушаниях по бюджету говорила, что правительство направит на ремонт 1,2 млрд рублей. В декабре поиск подрядчика для выполнения работ остановили из-за жалобы одной из компаний. После этого сумма закупки выросла в два раза, а исполнителем была выбрана «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») из Твери. Всего в конкурсе участвовали три организации, заявку одной из них отклонили. Подрядчику предстоит разобрать старое дорожное покрытие, отремонтировать опоры и полотно моста, деформационные швы, автомобильные подъезды. Кроме того, нужно будет установить дорожные знаки, ограждения, нанести разметку и наладить освещение.