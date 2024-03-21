Ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде: схема движения, сроки и пути объезда

Основными связующими магистралями между Нижним Новгородом и Бором являются два Борских моста: так называемые старый и новый. Однако в 2024 году стартует ремонт старой переправы, и уже с 26 марта она будет недоступна для автомобилистов. Корреспондент портала «Живем в Нижнем» собрал известную на данный момент информацию о ремонте моста.
Как долго нижегородцы будут жить с одним мостом?
Сообщение о том, что старый Борский мост будут ремонтировать, появилось в прошлом году. До этого переправу 1965 года строительства ремонтировали в 2021 году. Тогда были восстановлены стыковочные зоны и деформационные швы моста, уложено новое дорожное покрытие. Три года назад работы проводили в течение трех недель в ночное время, поэтому мост не перекрывали, а нижегородцы могли пользоваться переправой. Сейчас потребуется намного больше времени: подрядчик должен будет завершить ремонт в ноябре 2025 года.
Какие работы запланированы на переправе?
На ремонт старого Борского моста потратят 2,4 млрд рублей, средства выделят из регионального бюджета. При этом министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима в ноябре на публичных слушаниях по бюджету говорила, что правительство направит на ремонт 1,2 млрд рублей. В декабре поиск подрядчика для выполнения работ остановили из-за жалобы одной из компаний. После этого сумма закупки выросла в два раза, а исполнителем была выбрана «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») из Твери. Всего в конкурсе участвовали три организации, заявку одной из них отклонили. Подрядчику предстоит разобрать старое дорожное покрытие, отремонтировать опоры и полотно моста, деформационные швы, автомобильные подъезды. Кроме того, нужно будет установить дорожные знаки, ограждения, нанести разметку и наладить освещение.
Дорожная схема на время ремонта моста
Схему движения на время ремонта переправы утвердили в конце января текущего года. Во время подготовительных работ доступна одна полоса старого моста. Со старта ремонта, то есть с 26 марта, старый мост будет перекрыт полностью. Попасть из Нижнего Новгорода на Бор и обратно можно будет только по новой переправе, на которой будет установлена трехполосная схема движения. Средняя полоса будет реверсивной. Для этого разместят специальные опоры для светофоров и нанесут временную разметку. При этом водители должны будут соблюдать скоростной режим 40 км/час.
Ремонтные работы будут вестись в два этапа, полное ограничение движения на старой переправе предусмотрено только до ноября текущего года. На втором этапе ремонта по одной отремонтированной полосе запустят движение в сторону Нижнего Новгорода. При этом трехполосная схема на новой переправе сохранится до окончания всех работ.
Как можно будет попасть на Бор в обход моста?
Закрытие переправы неизбежно приведет к пробкам по направлению из Нижнего на Бор и обратно. Особенно острой проблема может стать в дачный сезон: у многих нижегородцев участки находятся в борском направлении. Добраться на борскую сторону и обратно можно, минуя переправу. Есть несколько вариантов:
· электрички.
· канатная дорога.
· речной транспорт.
ГЖД с 19 марта запустила дополнительные электрички на время ремонта Борского моста. Провести в дороге придется 40 минут. Из Нижнего Новгорода самый ранний состав отправляется в 12:12, а последняя электричка отбывает в 20:30. С Бора до Нижнего Новгорода можно будет добраться с 7:45 до 21:19. Тарифы на 2024 году опубликованы на сайте ГЖД.
Еще один вариант попасть на борскую сторону и не стоять в пробках — Канатная дорога. С понедельника по четверг канатка ходит с 6:45 до 21:00, в пятницу и субботу — до 22:00. В воскресенье и праздничные дни воздушная переправа работает с 9:00 до 22:00. Билет обойдется в 100 рублей.
Когда речной транспорт начнет курсировать, попасть из Нижнего Новгорода на Бор можно будет на «Валдаях». В прошлом речные суда начали ходить в начале мая. В группе компании «Водолет» в соцсети отмечается, что расписание навигации 2024 года планируют опубликовать в первой половине апреля. Неизвестно, будет ли водный транспорт пользоваться популярностью у нижегородцев во время закрытия Борского моста. Во время закрытия канатной дороги осень 2023 года «Валдаи» рассматривались как один из альтернативных путей на Бор, однако из-за низкого потока пассажиров количество отправлений сократили. Билет в одну сторону на судно будет стоить 150 рублей.