На КАД добавится пробок между Пулковским шоссе и ЗСД

Работы ведет АО ПО «РосДорСтрой». Они идут круглосуточно, в две смены. Помимо этого, аналогичные ограничения из-за уборки сейчас действуют еще на двух участках внутреннего кольца: между Московским и Пулковским шоссе — до 23 марта, между Рябовским и Колтушским шоссе — до 24 марта.