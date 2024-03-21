На КАД добавится пробок между Пулковским шоссе и ЗСД

Весенняя уборка на несколько дней сузит еще один участок кольцевой автодороги на юге Петербурга. Теперь ограничения ждут водителей между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД.
С 21 по 24 марта на участке с 68-го по 71-й километр внутреннего кольца перекрыт проезд по четвертой полосе, а на первых трех введены ограничения скорости до 50 км/ч, сообщает в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там убирают смёт в разделительной полосе.
Работы ведет АО ПО «РосДорСтрой». Они идут круглосуточно, в две смены. Помимо этого, аналогичные ограничения из-за уборки сейчас действуют еще на двух участках внутреннего кольца: между Московским и Пулковским шоссе — до 23 марта, между Рябовским и Колтушским шоссе — до 24 марта.