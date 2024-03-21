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Расписание движения поездов «Калининград — Советск» меняется

Корректировки внесут с 1 апреля.

Расписание движения пригородных поездов «Калининград — Советск» изменится с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КЖД в четверг, 21 марта.

Так, с понедельника по субботу поезд из Советска будет отправляться в 6:31, по воскресеньям — в 18:05, то есть на 11 минут позже нынешнего расписания. При этом время прибытия на Южный вокзал останется прежним.

Из Калининграда поезд будет отправляться согласно действующему графику в 18:21 (кроме субботы) и прибывать на конечную станцию Советск на 11 минут раньше.