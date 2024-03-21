Расписание движения поездов «Калининград — Советск» меняется

Расписание движения пригородных поездов «Калининград — Советск» изменится с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КЖД в четверг, 21 марта.
Так, с понедельника по субботу поезд из Советска будет отправляться в 6:31, по воскресеньям — в 18:05, то есть на 11 минут позже нынешнего расписания. При этом время прибытия на Южный вокзал останется прежним.
Из Калининграда поезд будет отправляться согласно действующему графику в 18:21 (кроме субботы) и прибывать на конечную станцию Советск на 11 минут раньше.