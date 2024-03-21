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Кому вредит яркая одежда: приметы на День жаворонка 22 марта

На Сорок сороков нельзя обижать птиц.

22 марта отмечается народный праздник Сорок сороков, или День жаворонка, а также церковный день памяти сорока Севастийских мучеников. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

На Сорок сороков нельзя обижать птиц, пытаться их поймать или ломать их гнёзда — это может лишить вас удачи. Не следует кормить их хлебными крошками, иначе рискуете столкнуться с голодом.

Нельзя в этот день одалживать деньги, потому что их могут не вернуть. Не принято было накрывать стол белой скатертью — это может привести к обману. Молодым девушкам лучше не надевать яркую или блестящую одежду, чтобы не прогнать удачу.

Приметы, связанные с погодой:

  • Солнечный день предвещает тёплый и ясный месяц.
  • Первый гром — к неурожаю.
  • Прилёт скворцов с юга обещает раннюю весну.
  • Много чаек — значит, скоро начнётся ледоход.
  • Тёплый ветер свидетельствует о скором дожде.
  • Чириканье воробьёв предвещает потепление.