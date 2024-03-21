США не смогли установить боевой лазер на самолеты AC-130

Лазерную систему планировалось установить на модификацию самолета огневой поддержки («воздушную батарею») AC-130. На этот самолет, созданный на базе военно-транспортного C-130 «Геркулес», устанавливаются различные артиллерийские орудия калибра вплоть до 105 мм для непосредственной поддержки наземных подразделений. Его модификацию, AC-130J Ghostrider, планировалось оснастить помимо традиционных артиллерийских систем еще и высокоэнергетическим лазером AHEL (Airborne High Energy Laser), который, как рассчитывали американские военные, смог бы в этом случае эффективно использоваться для уничтожения беспилотников, наземного оборудования связи и других целей. Всего в американском воздушном флоте насчитывается порядка 30 самолетов AC-130J.