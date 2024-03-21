Для самокатчиков в Екатеринбурге придумали новые ограничения

- Увеличится количество «медленных зон» в городе. К тем, что уже были выделены в историческом центре Екатеринбурга, в парках и скверах, прибавятся участки улиц, где, по статистике ГИБДД, происходили аварии с участием водителей самокатов. Эту информацию ГИБДД сейчас готовит.
- Работу электросамокатов во время городских праздников и спортивных мероприятий будут ограничивать. Планируется, что в постановлениях о проведении праздников будет устанавливаться периметр проведения мероприятий, въезд в которые на самокатах будет запрещен.
- Службы кикшеринга и мэрия будут обучать екатеринбуржцев езде на самокатах. В администрации заявили, что сейчас детали проекта обсуждаются. Не исключено, что будут запущены онлайн-курсы. В компании Whoosh заявили ЕАН, что уже подготовили и передали в учебные заведения города лекции по ПДД для СИМ. Вероятно, что в школах проведут беседы с детьми.
- Whoosh намерен ужесточить идентификацию пользователей, чтобы не допускать до поездок несовершеннолетних. В компании прорабатывают все возможные варианты, в том числе и с привлечением данных банковских ID.
Напомним, в прошлом году за семь месяцев на улицах города использовалось свыше 5000 самокатов. Ими хотя бы единожды пользовались почти 40% горожан. В Whoosh уверяют, что свыше 99,9% всех поездок на их самокатах в Екатеринбурге происходило без ДТП. Кроме того, в целом число негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в снизилось на 20%.