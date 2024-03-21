Для самокатчиков в Екатеринбурге придумали новые ограничения

В ближайшее время в Екатеринбурге стартует новый сезон электросамокатов. Службы кикшеринга уже активно готовятся к запуску и следят за прогнозом погоды. В Whoosh рассчитывают, что самокаты на улицах города появятся ближе к апрелю. Тем временем в администрации города и ГИБДД разрабатывают новые способы контроля за самокатчиками и снижения количества ДТП с их участием. В мэрии и компании Whoosh ЕАН рассказали, что именно изменится в новом сезоне.