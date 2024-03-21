Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство.
«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.
В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала «Слово пацана» 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.