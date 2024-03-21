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В Новосибирске оштрафовали водителя троллейбуса за использование телефона

Водитель смотрела видеоролики, находясь за рулем.

За использование смартфона на рабочем месте оштрафовали водителя троллейбуса в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Один из пассажиров опубликовал видео, где водитель троллейбуса маршрута № 10 смотрела на смартфоне различные видеоролики, одновременно управляя транспортным средством.

Пассажиров такое халатное отношение водителя возмутило и они написали об этом в соцсетях.

«Водитель троллейбуса на протяжении всей поездки по проспекту Дзержинского залипала в телефоне, хотя салон был полон пассажиров», — написали очевидцы.

Через несколько часов на жалобу сибиряков отреагировали в ГИБДД Новосибирска, после чего водителя привлекли к административной ответственности.

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