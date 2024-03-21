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Красноярский омбудсмен Денисов просит переселить жителей посёлка Недокур

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов рассказал, что весь жилой фонд посёлка Недокур находится в аварийном состоянии.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Марк Денисов 21 марта выступил на сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Омбудсмен рассказал, что уже три года бьётся за переселение жителей Недокура с населением менее 400 человек, из которых более — 20 дети. В посёлке практически отсутствует инфраструктура, почти всё жильё ветхое, а единственную школу могут закрыть.

Омбудсмен просит депутатов рассмотреть возможность расселить этот посёлок.

Напомним, ранее жители посёлка Недокур рассказывали krsk.aif.ru о своих нелёгких условиях жизни. Отчаявшиеся люди продолжают просить помощи у представителей краевой и федеральной власти.

права человека