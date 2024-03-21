Красноярский омбудсмен Денисов просит переселить жителей посёлка Недокур

Марк Денисов 21 марта выступил на сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Омбудсмен рассказал, что уже три года бьётся за переселение жителей Недокура с населением менее 400 человек, из которых более — 20 дети. В посёлке практически отсутствует инфраструктура, почти всё жильё ветхое, а единственную школу могут закрыть.