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Турпоездки в КНР приостановили в Хабаровском крае

Причиной ограничения турпотока стал возможный демонтаж понтонного моста.

Источник: AmurMedia

На данный момент неизвестны точные даты демонтажа водной переправы через Уссури. Данный объект соединяет российскую и китайскую стороны. Ранее появлялась информация, что понтонная переправа может стать круглогодичной, однако позже выяснилось, что сооружение является временным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.

Сейчас турфирмы Хабаровска уже временно остановили отправку туристов в Поднебесную. Такие сообщения появились в социальных сетях.

Вероятно, что последний тур состоится 23 марта с обязательным возвращением 24 марта. После этой даты пограничный переход Покровка-Жаохэ на юге края остановит пропуск. Возобновление туристического траффика планирует в мае.

Приостанавливается и пропуск грузов на период ледохода. Путёвка в Жаохэ с двумя ночёвками стоит от 6500 рублей.

Число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии.

Из дальневосточных регионов Хабаровский край занимает пятое место рейтинга с 1,34% от общего количества путешественников, при этом поток китайских туристов в Хабаровск по сравнению с 2023 годом вырос на 20%.

туризм и отдых