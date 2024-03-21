Губернатор анонсировал увеличение количества заправок для электромобилей на воронежских трассах

Кроме того, министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов напомнил, что регион является участником мероприятий по расширению использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива. С 2019-го по 2023 годы у нас установили 21 заправку, из них 7 находятся в Воронеже). Сейчас в регионе всего действуют 32 подобных объекта.