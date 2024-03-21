Губернатор анонсировал увеличение количества заправок для электромобилей на воронежских трассах

В Воронежской области в 2024 году планируют установить 15 быстрых электрических зарядных станций для электромобилей. Средства на эти цели выделят из федеральной и областной казны. Этот вопрос обсудили на заседании правительства региона, которое прошло 20 марта под председательством губернатора Александра Гусева.
Глава региона обратил внимание коллег на то, что установить объекты в первую очередь целесообразней было вдоль трассы М-4 «Дон», где большой поток автомобилей.
В целом в регионе за последние два года установили 23 быстрые электрические зарядные станции. Четыре из них появились на трассе М-4, остальные — на другой федеральной трассе и территориях муниципальных районов. Увеличилось и количество зарегистрированных электрокаров. Сейчас оно составляет 1657.
— Безусловно, это перспективное направление — электрокары и электрозаправки. Поручил коллегам проработать возможность установки заправочных электрических станций и на действующих АЗС. Нужно уже сейчас понимать энергетические возможности и мощности, -подчеркнул губернатор.
Кроме того, министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов напомнил, что регион является участником мероприятий по расширению использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива. С 2019-го по 2023 годы у нас установили 21 заправку, из них 7 находятся в Воронеже). Сейчас в регионе всего действуют 32 подобных объекта.
В 2024 году Минэнерго России выделили области субсидии еще на две заправки природным газом.