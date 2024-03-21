В Казани 25 апреля по ряду улиц ограничат движение. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Причиной принятия этого решения стало проведением 82-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан». Так, с 13:00 до 17:00 перекроют улицы Кремлевская, Лобачевского, Астрономическая, Наджми, Джалиля, Чернышевского и проспект Шейнкмана.
Отметим, эстафета проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом и популяризации легкой атлетики в городе.
Напомним, в Казани начались работы по благоустройству улицы Баумана.