В Казани 25 апреля по ряду улиц ограничат движение

Причиной принятия этого решения стало проведением 82-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан». Так, с 13:00 до 17:00 перекроют улицы Кремлевская, Лобачевского, Астрономическая, Наджми, Джалиля, Чернышевского и проспект Шейнкмана.