Петербуржцы смогут записать детей в первый класс 1 апреля

Старт приемной компании в первый класс по всей России начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Родители будущих первоклассников смогут записать свое чадо в школу через «Госуслуги» или соответствующий региональный портал. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
— Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в этот период записать детей в первый класс смогут те россияне, которые имеют право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.
Родителей будущих первоклассников предупредили, что они могут записать своего ребенка в школу рядом с домом или в ту же, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любое другое учебное заведение подача заявлений начнется позже — с 6 июля и продлится до 5 сентября 2024 года. Решение о зачислении в первый класс будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приемной кампании. Узнать об этом также можно будет на «Госуслугах».