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Петербуржцы смогут записать детей в первый класс 1 апреля

Зачислить ребенка в первый класс в школу рядом с домом можно будет до 30 июня.

Источник: АиФ Юг

Старт приемной компании в первый класс по всей России начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Родители будущих первоклассников смогут записать свое чадо в школу через «Госуслуги» или соответствующий региональный портал. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

— Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в этот период записать детей в первый класс смогут те россияне, которые имеют право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

Родителей будущих первоклассников предупредили, что они могут записать своего ребенка в школу рядом с домом или в ту же, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любое другое учебное заведение подача заявлений начнется позже — с 6 июля и продлится до 5 сентября 2024 года. Решение о зачислении в первый класс будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приемной кампании. Узнать об этом также можно будет на «Госуслугах».

образование