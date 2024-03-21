Петербуржцы смогут записать детей в первый класс 1 апреля

Родителей будущих первоклассников предупредили, что они могут записать своего ребенка в школу рядом с домом или в ту же, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любое другое учебное заведение подача заявлений начнется позже — с 6 июля и продлится до 5 сентября 2024 года. Решение о зачислении в первый класс будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приемной кампании. Узнать об этом также можно будет на «Госуслугах».