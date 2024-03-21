На Куршской косе стало меньше лосей, лис, зайцев и бобров

Наиболее вероятная численность диких животных на Куршской косе по подсчетам за 4 марта 2023 года составила: 9 лосей (в 2023 году их было 13), 102 косули (+11), 57 кабанов (+16), 44 пятнистых оленя (+7), 40 лис (-5) и 19 зайцев-русаков (-4).