Провели один день с SHAMAN: Певец признался, зачем ему десант охраны, нужны ли его песни школьной программе и почему перестал прятать микрофон в штанах

— Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать (включать их школьникам или нет). Мои песни — это достояние России, они мне вообще не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня «Я русский» достойна, чтобы ее учили в школе.