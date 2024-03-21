Провели один день с SHAMAN: Певец признался, зачем ему десант охраны, нужны ли его песни школьной программе и почему перестал прятать микрофон в штанах

Закрывая лицо капюшоном, в куртке с надписью «Армия России» и в окружении крепких бородатых охранников певец SHAMAN проскочил мимо вахты и толпы школьников выставочного зала «Манеж». Певец приехал в Петербург давать два сольных концерта в честь прошедшего 8 марта (да, чуть с опозданием). А перед выступлением он захотел посмотреть выставку о блокаде Ленинграда.
Журналисты SPB.KP.RU провели с Ярославом Дроновым почти весь день. Музыкант рассказал, какие артисты завидуют его успеху, почему школьники должны знать песню «Я русский» и зачем он ездил в женскую колонию.
«ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ВТОРЫМ ДОМОМ».
Ради артиста не стали закрывать все залы «Манежа». Его ждал отдельный гид, но по выставке знаменитость гулял вместе с остальными посетителями.
— Это SHAMAN? Что он тут делает? — перешептывались школьники, видя артиста.
Самые смелые рвались сделать совместное селфи, но получали строгое «нет» от охраны Ярослава.
История блокады Ленинграда для семьи певца личная. Его деда Михаила Селедкина в 1941 году призвали в армию, он попал на Ленинградский фронт, где служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Сам SHAMAN не застал его живым, но бабушка часто рассказывала о предке-герое.
— Бабушка делилась даже самыми страшными подробностями. Я знаю, что в Ленинграде был сильный голод. И людям, в том числе моего прадеду, приходилось есть крыс. Грустная, но память. Это память времен протягивается тонкой нитью от Петербурга до моего сердца. Я поэтому часто тут бываю и город уже стал для меня вторым домом, — признался он.
Целый час звездный певец гулял среди экспонатов и стендов, внимательно слушая экскурсовода. Какие-то предметы даже сильно заинтересовали звезду.
— А такой телефон у нас был дома до 2000 года. Я умею им пользоваться, — схватился он за знакомую трубку телефона с диском.
«МОИ ПЕСНИ — ДОСТОЯНИЕ РОССИИ».
Одной экскурсией по музею все не закончилось. Раз уж Петербург стал для Дронова вторым домом, тот решил пешком прогуляться по центру города. Охрана снова обступила звезду, и он пошел мимо Исаакиевского собора в сторону Медного всадника.
— Ярослав, зачем вам охрана? — уже не терпелось спросить нам.
— Я хочу спокойствия. Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. Но даже с охраной я не гуляю по улице. Все равно ловишь взгляды, я их на себя чувствую и смущаюсь. Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере.
— Вы же слышали, что депутаты Госдумы предложили включить ваши песни в школьную программу?
— Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать (включать их школьникам или нет). Мои песни — это достояние России, они мне вообще не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня «Я русский» достойна, чтобы ее учили в школе.
— Недавно Лолита заявила, что это она придумала вам псевдоним. Это правда?
— Ну да, было такое еще 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову.
SHAMAN СПУСТИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ.
— Я хочу посмотреть метро в Питере. Там я никогда не был. В Москве я знаю, как выглядит метро, потому что регулярно им пользуюсь. А еще нам нужно успеть на репетицию. Знаете, какие пробки, — неожиданно заявил Дронов во время прогулки по центру и пошел в сторону станции «Адмиралтейской».
Зайдя в подземку, артисту тут же вручили жетон. Что с ним делать, Ярослав понял достаточно быстро и прошел через рамки. «Свита» артиста в черном опять закрыла его в кольцо, и тот поехал по эскалатору вниз. К слову, некоторые пассажиры украдкой пытались спросить, что это за персона. Другие, узнав певца, тайком фотографировали его.
— А не хочется, как в школе, скатиться по перилам эскалатора или побежать?
— Ой, нет. В школе я был очень спокойным. Пока все мои одноклассники занимались спортом и гуляли, я ходил в музыкалку. Не хулиган я совсем.
«НА ПРАВАХ ШАМАНА Я ПРОДЛЯЮ 8 МАРТА».
Благодаря метро SHAMAN все-таки успел на репетицию. Впереди его ждали два концерта в БКЗ «Октябрьский». Пока шли до площадки, менеджер певца похвастался, что все билеты проданы и им даже не пришлось запускать рекламу. Народная любовь, что сказать.
— На правах шамана я продлеваю 8-е марта. Концертная программа будет состоять из лирических песен, а не патриотических, как многие привыкли.
— А чем еще будете удивлять? Мы увидим кожаные штаны, будете ли прятать в них микрофон?
— Штаны будут обязательно. А микрофон я больше туда не прячу. У меня теперь специальный патронташ для него.
— А концерт в женской колонии планируете повторять?
— Это была моя идея сделать концерт женщинам, порой несправедливо обделенным вниманием в их праздник. Мне показалось, что вряд ли в этот день их кто-нибудь поздравит. Сможем ли это повторить, не могу сказать. Но я получил положительные отзывы. Все были довольны. Две женщины даже подарили мне картины, они их две недели делали.
— Когда уже поедете покорять заграницу?
— Знаете, моя большая мечта, чтобы песни русском языке слушали и любили во всем мире. На Всемирном молодежном фестивале в Сочи я видел, как толпа из иностранных гостей пели песню «Я русский». Тогда я понял, что моя мечта начинает сбываться. Все будет, мы двигаемся в этом направлении.
— Дружите с большими артистами старшего поколения?
— У нас отличные отношения с Лепсом и Газмановым. Мы находим с ними общий язык. Что касается других, они, как принято думать, свысока относятся к молодым артистам. Но это не так. Они все с музыкальным образованием, добивались успеха трудом. Сейчас в век интернета популярным может стать любой блогер, который записал песню, и она стала хитом. Но я сам имею музыкальное образование.
— Но к вам как относятся?
— Зачем вы давите на больное? Есть артисты, кто по факту физически отвернулись от меня. Молодым артистам всегда завидуют.
На зависть другим далее SHAMAN убежал на сцену. Посмотреть на артиста собрался полный зал БКЗ. С первых минут концерта певец удивил зрителей, выйдя в зал к людям в длинном белом парике. Но после все прошло по старинке. Дронов облачился в привычные фанатам кожаные брюки и исполнил главные хиты.