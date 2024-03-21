Незаметный и коварный враг: санитарные врачи напомнили об опасности норовируса

Правила безопасности прописаны и для тех, кто ухаживает за заболевшими. Контактировать с больным или предметами, которые его окружают, можно, только надев медицинские перчатки, — их нужно будет обработать антисептиком. Все поверхности, которых касался пациент, необходимо минимум раз в день обрабатывать с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Столовую посуду, используемую больным, нужно кипятить, а вещи, запачканные рвотными массами, стирать при температуре не менее 60 градусов.