Незаметный и коварный враг: санитарные врачи напомнили об опасности норовируса

Особенностью норовируса является его крайне высокая контагиозность: всего 10 вирусных частиц достаточно, чтобы человек заразился. И если организм взрослого, натренированный за годы жизни бороться с различными инфекциями, способен противостоять заразе (если, конечно, иммунитет не ослаблен), то детский сдается почти без боя. Этим и объясняются вспышки заболеваний в детсадах и школах.
Недавний пример: в январе из-за распространения кишечной инфекции по требованию Роспотребнадзора в Петербурге на неделю закрыли два учебных заведения. Сначала очаг выявили в школе № 260 Адмиралтейского района: заболели 63 человека, у 11 из них был норовирус. Проверка показала, что в организации грубо нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, столовую посуду в пищеблоке мыли неправильно, убирали некачественно, а для готовки использовали просрочку.
Затем эпидемиологам пришлось наведаться в школу № 683 Приморского района, где заболели 11 человек (семеро детей попали в больницу, у двоих выявили норовирус). И опять в учебном заведении нашли нарушения.
Санитарные врачи напоминают, что у норовируса три основных пути распространения:
— пищевой — возбудитель инфекции попадает в организм при употреблении немытых овощей и фруктов;
— водный — человек заражается, выпив жидкость, содержащую вирус;
— контактно-бытовой (самый распространенный) — вирус передается через немытые руки, предметы обихода, столовую посуду и так далее.
Первые симптомы при заражении норовирусом проявляются в течение 15−48 часов. И не заметить их сложно: у заболевшего резко поднимается температура (в 37% случаев), затем начинается рвота (в 69% случаев), после — диарея (66%). Правда, иногда дело обходится только рвотой. Так как работа ЖКТ нарушается, у пациента могут быть мышечные и головные боли, а также слабость.
Основную опасность при норовирусной инфекции представляет обезвоживание. Если не восполнять запасы потерянной жидкости, оно усилится и может вызвать осложнения (падение кровяного давления, отказ почек), что способно привести к летальному исходу.
Наиболее восприимчивы к кишечным инфекциям:
— дети до 5 лет;
— люди преклонного возраста;
— люди с заболеваниями желудка и кишечника;
— страдающие алкоголизмом;
— имеющие ослабленный иммунитет.
Санитарные врачи напоминают: на сегодня нет вакцины от норовирусов. Поэтому крайне важна профилактика заболевания. Правила простые: чаще мойте руки, не пейте сырую воду, не ешьте грязные фрукты и овощи, не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены, купайтесь только в одобренных санитарными врачами местах.
Правила безопасности прописаны и для тех, кто ухаживает за заболевшими. Контактировать с больным или предметами, которые его окружают, можно, только надев медицинские перчатки, — их нужно будет обработать антисептиком. Все поверхности, которых касался пациент, необходимо минимум раз в день обрабатывать с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Столовую посуду, используемую больным, нужно кипятить, а вещи, запачканные рвотными массами, стирать при температуре не менее 60 градусов.
Как уточняют сотрудники петербургского Управления Роспотребнадзора, обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12−72 часа. В организме переболевшего вырабатывается иммунитет к вирусу, правда, на короткий период (около двух месяцев). Так что выздоровевшие по-прежнему должны тщательно соблюдать правила личной гигиены.