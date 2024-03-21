В Пермском крае многодетные семьи получили новые меры поддержки

Документ готовился для утверждения краевым парламентом по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
Новый закон даёт возможность получить родителям в многодетных семьях, которые нуждаются в мерах соцподдержки льготы и выплаты до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 23 года (есть условие — ребёнок должен учиться на очном отделении). Напомним, что до этого времени подобная возможность предоставлялась семьям с детьми до достижения ребёнком возраста 18 лет.
Новый закон не отменяет действующих мер. Таких как, бесплатное посещение музеев, а также парков культуры и отдыха, выставок в любом регионе России. Останется и возможность детям питаться бесплатно в школе.
Продолжат работать и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, однако здесь появился нюанс — теперь компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно будет получить, если 30% от расходов на эти цели оказываются выше размера установленной компенсации.
Новый документ даёт возможность предоставлять бесплатное питание и детям из многодетных семей, которые учатся в профессиональных образовательных организациях.
Кроме того, новый закон предоставляет ещё одну меру поддержки — возможность бесплатного проезда школьников на городском и пригородном транспорте.
Председатель ЗС Пермского края Валерий Сухих отметил, что принятие нового законопроекта — весомый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми.
«В начале года президент России Владимир Путин подписал Указ, который определил статус многодетных семей в нашей стране и полномочия регионов по их поддержке. Ряд предлагаемых льгот был реализован в Пермском крае и до этого. Принятие законопроекта позволит продлить и расширить региональные меры поддержки семей с детьми. Выполняя поручение Президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей», — сказал спикер.