В Пермском крае многодетные семьи получили новые меры поддержки

Новый закон даёт возможность получить родителям в многодетных семьях, которые нуждаются в мерах соцподдержки льготы и выплаты до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 23 года (есть условие — ребёнок должен учиться на очном отделении). Напомним, что до этого времени подобная возможность предоставлялась семьям с детьми до достижения ребёнком возраста 18 лет.