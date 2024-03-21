Умер челябинский автостроитель, создавший грузовик «Урал»

Соболезнования высказал глава региона Алексей Текслер. «С глубоким сожалением и скорбью узнал, что ушел из жизни наш земляк, легендарный автостроитель Анатолий Иванович Титков. Совсем недавно ему исполнилось сто лет, и вот — такая утрата. Это был человек-эпоха, в шестидесятые годы прошлого века — главный конструктор Уральского автозавода, которого до сих пор вспоминают добрым словом все, кому довелось повстречаться с этим выдающимся, высокопрофессиональным и очень отзывчивым руководителем», — говорится в сообщении.