Умер челябинский автостроитель, создавший грузовик «Урал»

О смерти автостроителя сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Соболезнования высказал глава региона Алексей Текслер. «С глубоким сожалением и скорбью узнал, что ушел из жизни наш земляк, легендарный автостроитель Анатолий Иванович Титков. Совсем недавно ему исполнилось сто лет, и вот — такая утрата. Это был человек-эпоха, в шестидесятые годы прошлого века — главный конструктор Уральского автозавода, которого до сих пор вспоминают добрым словом все, кому довелось повстречаться с этим выдающимся, высокопрофессиональным и очень отзывчивым руководителем», — говорится в сообщении.
Под руководством Анатолия Титкова на миасском автозаводе были разработаны и поставлены на конвейер машины спецназначения, среди которых военный грузовик «Урал-375». Это уникальный для своего времени седельный тягач для перевозки ракет. С этой машиной в середине 60-х предприятие вышло на международный рынок. Первая партия отправилась в Монголию, вслед за ней две — в ГДР.
«В 1969 году “Урал-375Д”, демонстрировавшийся на международной Лейпцигской ярмарке, был награжден золотой медалью и дипломом I степени. В 1972 году этому автомобилю была присвоена высшая категория качества, а в 1973-м — государственный Знак качества — символ технического совершенства того времени», — сказано на сайте «УралАЗа».
Анатолий Титков имел много наград. Он был лауреатом Госпремии СССР.